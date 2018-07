Austria: vicecancelliere Strache contro macellazione rituale

(ANSA) - BERLINO, 24 LUG - "La macellazione rituale, senza una precedente anestesia, dovrebbe essere proibita in generale": lo ha scritto il vice cancelliere austriaco, Heinz-Christian Strache, sulla sua pagina Facebook, in merito alla questione della macellazione rituale, che nei giorni scorsi aveva suscitato un'aspra polemica con la comunità ebraica e musulmana in Austria. Nel rispondere alle domande del quotidiano online Kurier, il suo ufficio ha successivamente precisato che lo stordimento rapido per motivi religiosi è ammissibile. Il presidente della comunità israelitica austriaca, Oskar Deutsch, ha accusato "l'Fpoe di giocare con il fuoco" in un post su Facebook, come riporta la testata austriaca. "La macellazione rituale non è contraria alla protezione degli animali ma in sintonia con essa - ha precisato Deutsch. "Nell'ebraismo è vietato il maltrattamento degli animali ma la propaganda del Fpoe dice esattamente il contrario" ha concluso il presidente della comunità ebraica austriaca.