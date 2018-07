In 400 evacuati per residuato bellico trovato nel ternano

(ANSA) - TERNI, 24 LUG - Circa 400 persone sono state precauzionalmente evacuate dalle loro abitazioni in seguito al ritrovamento di un residuato bellico, una bomba di aereo inesplosa di 250 chili (500 libbre) risalente alla seconda guerra mondiale, nella zona di Cesi, una frazione di Terni. La decisione è stata presa nel corso di una riunione in prefettura con tutti gli organismi interessati per esaminare la situazione. Gli artificieri intervenuti, quelli del sesto reggimento Genio pionieri dell'esercito, di stanza a Roma, hanno infatti richiesto l'evacuazione per il "rilevante potenziale esplosivo" dell'ordigno. Il provvedimento riguarda un'area con un raggio di 380 metri dal residuato e che serve a garantire - spiega la Prefettura - la "piena sicurezza" della zona e dei cittadini residenti. Il sindaco di Terni Leonardo Latini ha quindi adottato la conseguente ordinanza e le 400 persone coinvolte sono stati sistemati presso parenti, amici e nel Pala Tennistavolo. La bomba d'aereo è stata trovata nel corso di scavi per un cantiere edile. E' nei pressi della stazione ferroviaria di Cesi, attualmente però inutilizzata in quanto fa parte della linea interna ex Fcu sulla quale sono in corso lavori di ristrutturazione. E' stato già programmato un nuovo incontro in prefettura per la giornata di domani nel quale saranno definiti e programmati gli interventi necessari per la bonifica dell'ordigno e per il ripristino della normalità. Con il rientro delle persone evacuate nelle proprie abitazioni in condizioni di sicurezza. (ANSA).