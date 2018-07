Bresso, terza vittima per legionella in tre giorni

Continua a salire il bilancio delle vittime dell’emergenza legionella a Bresso, nel milanese. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti tra ieri e lunedì, un’altra donna è deceduta oggi per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio. L’anziana aveva 84 anni ed era ricoverata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), dove sono avvenuti gli altri due decessi.

Le complicanze causate dal batterio erano già state letali per due anziani di 94 anni, un uomo e una donna con le difese immunitarie già compromesse dall’età. Oggi audizione in commissione in Parlamento della Grillo sulle linee programmatiche del ministero della Sanità.