Gaza: Unrwa licenzia 1000 dipendenti, proteste

(ANSAmed) - GAZA, 25 LUG - Giornata di tensione oggi a Gaza, in seguito al licenziamento da parte dell'Unrwa - l'agenzia dell'Onu per i profughi palestinesi - di mille dipendenti temporanei. Con la distribuzione stamane delle lettere di licenziamento, riferiscono fonti locali, una manifestazione di protesta ha subito avuto luogo di fronte all'Ufficio centrale dell'Unrwa a Gaza City. Due giorni fa il suo direttore era stato costretto a barricarsi nell'ufficio per 14 ore, mentre in strada la polizia tratteneva a stento i dimostranti. La decisione dell' Unrwa è una conseguenza diretta del taglio da parte degli Usa di aiuti finanziari e anche dal mancato arrivo di altri aiuti promessi da Paesi terzi.(ANSAmed).