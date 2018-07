Mattarella, veleno razzismo penetra ancora società

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Il veleno del razzismo continua a insinuarsi nelle fratture della società e in quelle tra i popoli. Crea barriere e allarga le divisioni. Compito di ogni civiltà è evitare che si rigeneri". Lo scrive il presidente Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione degli 80 anni del "Manifesto della Razza", firmato da professori, medici, intellettuali e fatto proprio dal fascismo il 25 luglio 1938.