Trump, Usa e Ue dovrebbero rimuovere tutti i dazi

(ANSA) - NEW YORK, 25 LUG - "Ho un'idea per l'Unione Europea": "gli Stati Uniti e l'Ue dovrebbero abbattere tutti i dazi, le barriere e i sussidi!. Questo finalmente sarebbe il libero mercato e un commercio equo. Mi auguro che lo facciano, noi siamo pronti, ma non lo faranno". Questo uno degli ultimi tweet del presidente americano Donald Trump.