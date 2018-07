Commissione Ue, nostri pensieri vanno alla Grecia

(ANSA) - BRUXELLES, 25 LUG - "I nostri pensieri vanno alla Grecia, oggi e domani le nostre bandiere saranno a mezz'asta per ricordare le vittime degli incendi. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea precisando che il commissario Stylianides è ad Atene per coordinare i meccanismi di assistenza offerti alla Grecia e oggi incontrerà le autorità". Il portavoce ha poi aggiunto che "l'Italia e la Romania hanno offerto degli aerei alla Grecia" per fronteggiare l'emergenza incendi.