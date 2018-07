Pakistan: attacco suicida a seggio, morti salgono a 31

(ANSA) - ISLAMABAD, 25 LUG - E' aumentato ad almeno 31 il bilancio delle vittime dell'attacco di questa mattina davanti a un seggio elettorale di Quetta, nel sudovest del Pakistan. Nell'attacco, secondo fonti ospedaliere, sono rimaste ferite anche 35 persone, alcune in modo grave. Un testimone che stava aspettando il suo turno per votare, Abdul Haleem, ha raccontato di avere visto una motocicletta avvicinarsi alla folla in attesa davanti al seggio pochi secondi prima dell'esplosione.