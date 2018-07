Legittima difesa: Meloni, pdl per cambiare legge,no Far West

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Vogliamo affermare il principio dell'assolutezza della legittima difesa, che la difesa da parte del cittadino sia sempre legittima, mettendo fine ai calvari giudiziari di persone passate da vittime a carnefici, irragionevoli in uno Stato di diritto". Così la leader di Fratelli d'Italia (Fdi) Giorgia Meloni ha presentato alla Camera in conferenza stampa la proposta del suo partito per la modifica della legge sulla legittima difesa, "della quale si intende circoscrivere la discrezionalità", ha spiegato. "Intendiamo fissare un limite per cui al cittadino diciamo: 'Nel dubbio difenditi, lo Stato sarà poi al tuo fianco'", ha detto Meloni. "Non c'è alcuna intenzione di creare un Far West - ha precisato la presidente di Fdi -. Inoltre non pensiamo ad alcuna modifica della normativa sul porto d'armi". "Chiediamo che alla Camera la nostra proposta sia usata come testo base perché pensiamo che sia la più completa", ancora Meloni.