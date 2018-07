Migranti: Bosnia, 'militari a confine per bloccare flusso'

(ANSA) - SARAJEVO, 25 LUG - La Bosnia-Erzegovina intende schierare i militari ai confini per bloccare il flusso di migranti in marcia lungo la rotta balcanica: lo ha dichiarato il ministro dell'Interno bosniaco, Dragan Mektic, che ha aggiunto che il suo governo impedirà alla Bosnia di diventare il 'hot spot', dove si ammassano migliaia di migranti diretti in Europa occidentale che non riescono a passare per altri confini, chiusi al transito. Il ministro ha detto anche che per schierare le truppe occorre una modifica alle leggi sulla difesa di Sarajevo e ha dichiarato che "l'Europa ha fallito il suo test sulla sicurezza", perché i movimenti dei migranti sono in larga parte controllati dalla criminalità organizzata e non dalle istituzioni ufficiali.