Nube nera da rogo a Caivano, forse a fuoco fabbrica plastica

(ANSA) NAPOLI, 25 LUG - La parlamentare del Movimento 5 Stelle Conny Giordano ha postato sui scial network una foto di una colonna di fumo nero nel cielo di Caivano, comune dell'area nord di Napoli. "Mentre sono a Roma - scrive la parlamentare di Frattamaggiore, comune vicino a Caivano - mi arrivano foto della mia terra. Di nuovo un rogo, di nuovo inquinamento, di nuovo morte. Questa è una foto scattata dal balcone di casa mia, una nube nera spaventosa avanza sempre di più spargendo veleno su tutta la periferia napoletana. Immagino le porte di casa che si chiudono e la disperazione della mia famiglia, della mia gente. Il rogo pare essere partito da una fabbrica di plastica e carta in località Pascarola a Caivano. Ho allertato personalmente il Ministero dell'Ambiente e sono certa che il ministro Sergio Costa e il sottosegretario Salvatore Micillo, lavoreranno alacremente per comprendere dinamica e responsabilità di questo ennesimo disastro ambientale a danno della nostra terra. Non è giusto".