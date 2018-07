Lancia 70 euro ai cc che lo fermano, svizzero a processo

(ANSA) - AOSTA, 25 LUG - Ha forzato il blocco dei carabinieri sulla strada per Cervinia e, una volta fermato, ha iniziato a discutere con i militari, per poi lanciare 70 euro nella loro auto. Con questa accusa uno svizzero di 57 anni, la guida alpina Samuel René Estoppey, è finito a processo per istigazione alla corruzione. Di fronte alla richiesta di condanna a due anni e otto mesi di reclusione (minimo della pena con attenuanti), il tribunale di Aosta lo ha assolto "perché il fatto non sussiste", disponendo la trasmissione degli atti in procura per valutare se imputarlo di oltraggio a pubblico ufficiale. I fatti durante la 'desarpa' (transumanza del bestiame) del settembre 2016: la strada della Valtournenche era chiusa ed Estoppey portava in auto due clienti, anche loro stranieri, con i quali avrebbe dovuto scalare il Cervino. "Non capivo il perché della chiusura. L'agente mi aveva detto 'Ora devi pagare una multa', così ho tirato fuori i soldi, una banconota da 20 euro. In Svizzera si può pagare subito", si è difeso. I militari erano impegnati a far tornare a valle altri automobilisti ed Estoppey, approfittando della confusione - ha ricostruito la procura - aveva superato il blocco. "Non c'era intento corruttivo. E' stato un gesto maleducato e forse un po' presuntuoso. E' pacifico che in Francia e in Svizzera si può pagare la multa immediatamente alle forze di polizia ", ha aggiunto il suo avvocato, Giovanni Borney. Di "fatto antipatico, a tratti quasi comico", ha parlato il pm Carlo Introvigne nella sua requisitoria.(ANSA).