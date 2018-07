E' tregua tra Trump e Juncker, 'trovato accordo su dazi'

(ANSA) - WASHINGTON, 25 LUG - E' tregua tra Donald Trump e l'Europa. Jean Claude Juncker e' arrivato alla Casa Bianca nella speranza di disinnescare le tensioni commerciali con gli Usa che rischiano di incrinare in maniera irreversibile le relazioni tra le due sponde dell'Atlantico. E il presidente della Commissione Ue e' riuscito a strappare un accordo. "Oggi e' un grande giorno, abbiamo lanciato una nuova fase nei rapporti tra Usa ed Europa", ha detto Trump dopo l'incontro. "L'obiettivo e' quello di zero tariffe, zero barriere commerciali non tariffarie e zero sussidi sui beni industriali che non siano auto", ha spiegato. Visibilmente soddisfatto anche Juncker, che e' riuscito li' dove non erano riusciti Angela Merkel ed Emmanuel Macron: "Ero venuto qui per trovare un'intesa e l'abbiamo trovata", ha affermato.