Esplosione in un campeggio a Massa: tre feriti, uno è grave

Tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave, a seguito dell’esplosione di una caldaia avvenuta la notte scorsa in un campeggio in località Partaccia, nel comune di Massa. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’esplosione sia avvenuta in un casetta (o in un bungalow) a causa del cattivo funzionamento di un fornellino da cucina collegato a una caldaia. I tre feriti hanno riportato ustioni al volto e sono stati trasportati all’ospedale delle Apuane a Marina di Massa.