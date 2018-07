Legionella: sindaco Bresso, salgono a 26 i contagiati

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - A oggi sono salite a 26 le persone per cui è stato accertato il contagio da legionella a Bresso, comune alle porte di Milano. Lo rende noto l'amministrazione comunale, precisando che "i casi hanno una distribuzione geografica prevalente, ma non esclusiva". "L'ultimo dato ci dice che 26 persone che vivono a Bresso negli ultimi 12-13 giorni hanno contratto il batterio della legionella, di cui tre purtroppo hanno perso la vita. La maggior parte dei ricoverati sono stati dimessi" ha spiegato in conferenza stampa il sindaco Simone Cairo.