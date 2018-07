Pakistan: Imran Khan in tv proclama la vittoria

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - L'ex campione di cricket Imran Khan in un discorso alla nazione pachistana trasmesso in tv ha proclamato la vittoria del suo partito nelle elezioni di ieri, che ha definito "storiche". Khan ha dichiarato che "finalmente" si ha la possibilità di "cambiare il destino di questo Paese". Secondo i dati non ancora definitivi, Imran Khan è nettamente in testa sui rivali ma non avrebbe la maggioranza assoluta.