Conte annuncia rescissione contratto Airbus voluto da Renzi

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto dare segnali di forte cambiamento rispetto al passato. E in quest'ottica si inserisce la volontà di rescindere il contratto di leasing dell'aereo Airbus A340-500, acquistato in passato" dal governo Renzi per i voli di Stato. Lo annuncia su Facebook il premier Giuseppe Conte. "Parliamo di circa 150 milioni di euro spesi per soli 8 anni di noleggio, inclusi i 20 milioni per riconfigurarlo, per un velivolo quasi mai usato", sottolinea il presidente del Consiglio. "Soldi degli italiani, che vincolavano il governo. Per questo dai primi giorni del mio mandato ho dato indicazioni di trovare una via di uscita per rescindere il contratto. È uno spreco e un capriccio a cui noi rinunciamo molto volentieri", conclude.