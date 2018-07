Weekend col solleone, dal nord alle isole con 35 gradi

Ancora una breve fase di tempo instabile, con temporali sulle pianure del nord e le zone interne del centro, e poi domani tornerà il sole, con temperature in aumento e, soprattutto al nord, caldo e afa. E' la previsione dei meteorologi del Centro Epson Meteo, secondo cui, «nei prossimi giorni la presenza di un campo di alta pressione sull'Italia favorirà una graduale intensificazione del caldo e un tempo complessivamente soleggiato, anche se non mancheranno episodi di instabilità».

«Una circolazione di bassa pressione sui Balcani, infatti - spiegano gli esperti - indirizza verso il nostro Paese infiltrazioni di aria instabile, con conseguente sviluppo di temporali che interesseranno principalmente le aree montuose e saranno probabili soprattutto nelle ore più calde, ma che nella giornata di oggi coinvolgeranno anche alcune aree di pianura al Nord e, in forma più isolata, le zone interne del Centro».

Ma a partire da venerdì, secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo, «il caldo tenderà a intensificarsi, in particolare sulle regioni settentrionali, su quelle tirreniche e sulle Isole Maggiori dove si prevedono punte vicine ai 35 gradi». Il caldo, concludono, «sarà ulteriormente accentuato dal disagio dell’afa, soprattutto al Nord, e questa ondata di calore potrebbe prolungarsi fino ai primi giorni di agosto».

