Il parlamentare-velista Andrea Mura, al centro delle polemiche per le sue numerose assenze alla Camera, è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Lo ho appena annunciato su Facebook il coordinatore sardo del Movimento, Mario Puddu. «Chi non segue le regole va a casa! - scrive Puddu - Andrea Mura era stato candidato per fare il Parlamentare della Repubblica italiana col Movimento 5 Stelle, quindi a patto di seguire delle regole precise: taglio stipendio e impegno costante in Parlamento."