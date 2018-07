Raid vandalico in scuola media, sette minorenni denunciati

(ANSA) - PIACENZA, 26 LUG - Sette minorenni, di età comprese fra i 15 e i 16 anni, sono stati denunciati per furto aggravato e danneggiamento aggravato. I carabinieri della stazione di San Nicolò, in provincia di Piacenza, li hanno individuati come gli autori di due incursioni avvenute a dicembre nella scuola media del paese. Qui i ragazzini, dopo essere entrati di nascosto, hanno rubato uno stereo e imbrattato il cortile della scuola con gli estintori. Alcune scene del raid vandalico erano poi finite su Instagram e su altri social network. "Li ho incontrati e abbiamo parlato, ora sarebbe giusto che si mettano a disposizione della comunità facendo, spontaneamente, qualche lavoretto" ha commentato il sindaco del paese, Raffaele Veneziani. (ANSA).