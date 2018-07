Conte, contrasti con Tria? No, e non esiste che lasci

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Per me la moneta unica europea, come l'appartenenza alla Nato, non sono in discussione. E non lo sono anche per il governo da me presieduto", dice il premier Giuseppe Conte, in un colloquio con il Corriere in apertura di prima pagina. Sulle voci di un contrasto con il ministro dell'Economia Tria chiarisce: "non è così", "Tria è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non esiste che lasci il governo. Attenzione, peraltro, a non considerarlo un corpo estraneo a questo esecutivo".