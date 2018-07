Incidenti stradali: schianto in Maserati, due morti a Modena

(ANSA) - MODENA, 27 LUG - Due uomini, uno di sessant'anni e l'altro di settanta, sono morti in un incidente avvenuto ieri sera a Modena in via dell'Aeroporto, in prossimità di stradello Boschi, nella frazione di Marzaglia. Erano entrambi a bordo di una Maserati, che è uscita di strada. I vigili del fuoco insieme al 118 hanno estratto dalle lamiere dell'auto un uomo di 60 anni in gravissime condizioni, poi deceduto durante il trasporto all'ospedale di Baggiovara. Dagli accertamenti effettuati dalle forze di polizia è emerso che a bordo dell'auto poteva esserci un'altra persona, il 70enne appunto, il cui corpo, sbalzato dall'auto nello schianto, è stato rinvenuto tra i rami di un cespuglio a alcune decine di metri dalla vettura. Sul posto anche i carabinieri, polizia stradale e polizia municipale. (ANSA).