(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Sono oltre 1.500 i migranti morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno mentre tentavano di raggiungere l'Europa. E' il dato diffuso dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Nonostante le vittime siano in calo (1.504 contro 2.401 dei primi sette mesi 2017), in proporzione sono molte rispetto agli arrivi. Dal primo gennaio al 25 luglio, sono entrati via mare 55.001 migranti e rifugiati, circa la metà dei 111.753 arrivati nello stesso periodo 2017. Inoltre, confermando un trend emerso nelle settimane scorse, la Spagna ha superato l'Italia per numero di arrivi: da gennaio sono stati 20.992 rispetto ai 18.130 sbarcati nei porti italiani.