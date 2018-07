Crociere:a Livorno 6 scali in un giorno con 9mila passeggeri

(ANSA) - LIVORNO, 27 LUG - Giornata record oggi nel porto di Livorno per le crociere con sei navi ormeggiate in banchina e 9 mila croceristi sbarcati. Ne dà notizia Porto 2000, società che gestisce i traffici crociere e passeggeri nello scalo livornese. Si tratta di imbarcazioni da crociera di Oceania Cruise, Royal Caribbean, e Msc. Delle sei navi, spiega una nota, due operano in 'overnight', ovvero prevedono un pernottamento scegliendo Livorno come scalo. A questi numeri di passeggeri e di equipaggio si aggiungono quelli derivanti dalla movimentazione di mezzi e servizi a terra programmati per l'intera giornata: sono 21 gli shuttle-bus che ogni 15 minuti partiranno dalle banchine verso il centro città ed oltre 130 saranno i bus impegnati per le escursioni programmate sul territorio. Senza dimenticare l'indotto derivante dal personale di guide turistiche, autisti di Ncc, taxi che sono coinvolti da questo traffico. Porto Livorno 2000 ha inoltre organizzato un potenziamento di tutti i servizi alle navi: in particolare è stato impiegato un maggior numero di addetti tra personale hostess, operai e security in banchina. Previste anche le operazioni di imbarco viveri e provviste per un totale di circa 80 addetti impiegati.