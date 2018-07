Migranti: Valle d'Aosta dice no a 25 siriani

(ANSA) - AOSTA, 27 LUG - Il trasferimento in Valle d'Aosta di 25 migranti, inizialmente previsto dal Ministero dell'interno, è stato annullato per la "non idoneità delle strutture presenti nella regione a organizzare un'adeguata accoglienza per queste persone". Lo rende noto la presidenza della Regione. Si tratta - secondo quanto appreso - di nuclei familiari di cittadini siriani. "La situazione - si legge in un comunicato - è stata rappresentata dal Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti al Ministro dell'Interno, Matteo Salvini". "L'assegnazione è quindi stata annullata, grazie all'attenzione che il Ministro Salvini ha dimostrato nei confronti del nostro territorio", spiega Spelgatti. (ANSA).