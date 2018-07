(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il ministro del tesoro Giovanni Tria ha proposto al Consiglio dei ministri il nominativo di Fabrizio Salini come amministratore delegato della Rai - era il più gettonato nelle ultime settimane - e Marcello Foa come consigliere di amministrazione. Quest'ultimo, una sorpresa, sarà votato dalla Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai per la carica di presidente dell'azienda radiotelevisiva.