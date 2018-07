Malagrotta: ancora guai per Cerroni, sequestro da 190 mln

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Nuovi guai giudiziari per Manlio Cerroni, lo storico patron della discarica di Malagrotta. Il gip di Roma, su richiesta della Dda, ha firmato un decreto di sequestro preventivo di oltre 190 milioni nei confronti della E.Giovi srl, società che gestisce il sito di stoccaggio che fino al 2013 ha smaltito i rifiuti dell'intera Capitale. Traffico illecito di rifiuti e associazione a delinquere i reati contestati dalla Procura di Roma nel nuovo filone di indagine che vede indagate in totale sei persone tra cui anche Francesco Rando, braccio destro del "supremo" e Carmelina Scaglione, attuale rappresentante legale della società. L'iniziativa giudiziaria è stata commentata anche dal ministro degli Interni, Matteo Salvini, che con un tweet ha ringraziato i carabinieri del Noe e il gruppo Forestale di Roma per le indagini svolte chiosando: "la pacchia è finita".