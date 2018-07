Terremoto: controlli su viadotto danneggiato a Cittareale

(ANSA) - RIETI, 28 LUG - Il viadotto 'Meta', lungo la Salaria per Ascoli Piceno nel comune di Cittareale (Rieti), è stato oggetto di controlli da parte dei tecnici dell'Anas e dei Vigili del fuoco del distaccamento di Posta (Rieti) dopo la caduta di pezzi di calcestruzzo e calcinacci nella sottostante strada all'altezza del km 123 della Salaria. Al momento non si registrano problemi alla viabilità né la caduta di parti del viadotto, subito rimosse dai Vigili del fuoco, ha causato danneggiamenti alle autovetture in transito. Il tratto di Salaria interessato è quello che attraversa i comuni colpiti dal sisma dell'agosto 2016 e non è escluso che il viadotto abbia subito lesioni in seguito alle scosse sismiche dei mesi passati.