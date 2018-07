Germania: donna elude controlli aeroporto Monaco, ricercata

(ANSA) - BERLINO, 28 LUG - Le autorità tedesche hanno chiuso alcune aree dell'aeroporto di Monaco dopo che una donna ha eluso i controlli passaporto ed è tuttora ricercata. In base a quanto riferisce la polizia in un tweet, la donna è riuscita ad entrare nella zona di sicurezza senza passare per i controlli, costringendo le autorità a chiudere alcune aree del Terminal 2. Nessun altro dettaglio è stato fornito. La chiusura parziale ha provocato disagi allo scalo con diverse cancellazioni e lunghe file di passeggeri in attesa. Gran parte del Terminal 2 è stata poi riaperta dopo alcune ore; rimane chiuso solo il varco dei voli internazionali, mentre la polizia sta ancora cercando la donna.