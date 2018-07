Tav: No Tav marciano verso cantiere per chiedere stop lavori

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Marcia del movimento No Tav al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, in Valle di Susa. I manifestanti si stanno radunando all'Infopoint di Venaus, dove in questi giorni si svolge il Festival Alta Felicità, tradizionale appuntamento No Tav in Valle di Susa. "In gita vogliamo esserci proprio tutti, grandi, piccini, musicisti, scrittori, cantanti, attori, registi - si legge sul sito di 'AltaFelicità' - Vogliamo portare i nostri cuori vicino a quello scempio e chiedere insieme l'annullamento dell'opera". Nei giorni scorsi al cantiere della Tav, al centro delle polemiche politiche, la protesta No Tav è tornata a farsi sentire con il lancio di razzi e bombe carta che hanno portato la polizia a identificare 25 persone.(ANSA).