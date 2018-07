Tutto pronto per rimozione bomba a Terni, residuato bellico

(ANSA) - TERNI, 28 LUG - E' tutto pronto, a Terni, per la maxi evacuazione di domani programmata in concomitanza con le operazioni di disinnesco della bomba americana da 500 libbre, contenente circa 130 chili di tritolo, ritrovata martedì in un cantiere edile nei pressi della stazione di Cesi, una frazione di Terni. Oltre 11.300 i cittadini che, a partire dalle 6 mattina, secondo il piano predisposto dalla prefettura, dovranno lasciare le proprie abitazioni nella zona nord della città per consentire che l'area di 1.800 metri di raggio dal punto di ritrovamento dell'ordigno sia messa in sicurezza. Il disinnesco sarà fatto da un team di specialisti del sesto reggimento Pionieri del genio dell'esercito, di stanza a Roma, che prima rimuoveranno "da remoto", utilizzando cioè strumenti comandati a distanza, le due spolette della bomba e poi la trasferiranno in una cava per farla brillare. Il Comune in queste ore ha intensificato la fase di informazione dei cittadini interessati all'evacuazione, distribuendo oltre 6.000 volantini informativi e attivando la comunicazione sonora ad opera degli altoparlanti della Protezione civile, ricordando orari e modalità di evacuazione. E' già stato allestito il centro di accoglienza al Palatennistavolo, dotato di presidio medico e servizio mensa, anche per accogliere le segnalazioni di eventuali esigenze di persone non deambulanti e con problemi di salute. Istituti anche altri due presidi medici ed un servizio di navetta. "Faccio appello al senso di responsabilità della popolazione, che sono sicuro non mancherà - dice il sindaco Leonardo Latini -, affinché l'evacuazione proceda nel modo più spedito possibile, così da garantire il rientro nelle abitazioni in tempi brevi, compatibilmente con la complessità degli interventi". L'ordigno si trova in prossimità di una linea aerea in media tensione pertanto, per motivi precauzionali, 170 utenze, sempre a partire dalle 6 e fino alla conclusione delle operazioni, saranno interessate dal distacco dell'energia elettrica. (ANSA).