Decaro (Anci),momento politico segnato da rigurgiti fascisti

(ANSA) - BARI, 28 LUG - "A quegli uomini, a quei ragazzi che hanno lottato con le armi della conoscenza, delle idee, dei valori di pace e giustizia per costruire un Paese migliore, oggi rendiamo omaggio. Lo facciamo in un momento storico e politico segnato da rigurgiti fascisti e razzisti, dal prevalere della paura, dall'affermarsi degli egoismi". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, nel corso della cerimonia di commemorazione del 75/mo anniversario della strage di via Niccolò dell'Arca, nella quale, il 28 luglio 1943, persero la vita 20 persone e altre 50 rimasero ferite mentre sfilavano pacificamente in un corteo che andava ad accogliere gli antifascisti all'uscita del carcere, all'indomani della caduta del regime. Per Decaro, "onorare la memoria dell'antifascismo barese è il modo migliore che abbiamo per guardare con coraggio a un futuro che garantisca pace e giustizia per tutti, e che respinga le semplificazioni di un pensiero miope ed egoista".