Caldo e afa in aumento, la prossima settimana arriveremo fino a 38 gradi

Tempo soleggiato sull'Italia in questo fine settimana, con temperature che toccheranno punte intorno ai 35 gradi. Caldo e afa - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - si intensificheranno la prossima settimana durante la quale si potranno raggiungere i 38 gradi soprattutto nelle regioni del Centronord. Questa ondata di caldo potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in seguito il caldo anche se lentamente, dovrebbe iniziare ad attenuarsi.

Il nucleo di aria fresca che dai Balcani ha favorito negli ultimi giorni lo sviluppo di temporali anche forti, infatti, si allontanerà verso la Grecia, precisano gli esperti lasciando il posto all’anticiclone nordafricano a metà settimana porterà ad un ulteriore lieve aumento delle temperature, sia nei valori massimi diurni, sia in quelli notturni.

Nelle località della Val Padana, nei fondovalle alpini e nelle zone interne del Centrosud e delle Isole - spiegano i meteorologi del Centro Epson - i termometri toccheranno i 35 gradi con punte di 36-37 gradi con afa specie al Nord. La prossima settimana vedrà solo una locale instabilità pomeridiana su Alpi e Appennino settentrionale.