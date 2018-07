"Vattene via sporco negro", senegalese picchiato a Partinico

Un giovane senegalese di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito e offeso con insulti razzisti a Partinico (Pa) mentre lavorava servendo ai tavoli in un bar in piazza Caterina. Il giovane, da due anni ospite di una comunità, ha presentato una denuncia ai carabinieri della compagnia dopo che un gruppo di ragazzi lo ha aggredito sul posto di lavoro provocandogli ferite al labbro e alle orecchie guaribili in sette giorni.

Il ragazzo sarebbe stato insultato e poi preso a pugni e calci, mentre il gruppo gli urlava: «Vattene via sporco negro». «Non ho reagito perchè non alzo le mani - ha raccontato il senegalese - Mi potevo difendere, ma gli educatori della comunità mi hanno insegnato che non si alzano le mani». Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire agli aggressori.