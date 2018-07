(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Un italiano quarantaduenne, tossicodipendente, è morto ieri sera a Torino negli ufficio del Commissariato Barriera Milano, dove si trovava per accertamenti. Lo rende noto la Questura di Torino. L'uomo è stato colto da un improvviso malore. L'intervento del 118, con un medico, è stato immediato ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo è intervenuto anche il medico legale. I primi accertamenti svolti dalla polizia, riferisce la Questura, "inducono a ritenere che il decesso sia riconducibile alla pregressa assunzione di cocaina da parte del deceduto".