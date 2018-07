(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Due vigili del fuoco sono rimasti feriti, in modo lieve, nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nel sottotetto di una abitazione di Garzigliana, poco più di 500 abitanti nei pressi di Pinerolo (Torino). Sono stati investiti da una fiammata improvvisa per l'esplosione di un vetro. Subito soccorsi, sono stati trasportati con l'elisoccorso all'ospedale Cto di Torino. Hanno riportato ustioni alle braccia. Sulle cause dell'incendio indagano i carabinieri. Secondo i primi accertamenti a provocarlo potrebbe essere stato un fulmine che si è abbattuto sulla casa durante un temporale.(ANSA).