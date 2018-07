Musica: Bocelli incanta il Teatro del Silenzio

(ANSA) - LAJATICO (PISA), 28 LUG - Andrea Bocelli torna in qualche modo bambino e porta alla 13/ma edizione del Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa) l'opera 'Andrea Chenier' di Umberto Giordano, il titolo al quale è più emotivamente legato e dal quale è tratta la prima aria che il tenore più famoso al mondo cantò e registrò quando aveva solo 8 anni. Un autentico ritorno a casa (è atterrato nel retropalco poco più di un'ora prima dello spettacolo a bordo di un elicottero privato) quello che Bocelli ha riservato per sé e per il suo pubblico: sold out il Teatro del Silenzio, suggestivo, iconico e irripetibile anfiteatro naturale nelle colline della sua Lajatico, in Alta Valdera, nel cuore della Toscana. Un'anteprima assoluta che si ripeterà lunedì per i tanti che non sono riusciti ad acquistare i biglietti stasera. Accompagnato dall'orchestra sinfonica nazionale della Repubblica Ceca, diretta da Steven Mercurio, con la regia di Stefano Trespidi, Bocelli veste i panni del poeta francese André Chenier al quale l'opera è ispirata. In una partitura costellata di potenti effetti e di melodie celeberrime (da "Un dì all'azzurro spazio" a "La mamma morta" e "Come un bel dì di maggio"), gli avvenimenti si susseguono lasciando senza respiro. La storia guarda con occhi disincantati alla Rivoluzione francese dove gli ideali di Liberté, egalité, fraternité non sono stati messi in pratica. Resta l'amore, che condurrà i protagonisti alla tragica decisione di morire insieme. (ANSA).