(ANSA) - PESCARA, 29 LUG - È in corso sul monte Morrone, al confine tra le province di Pescara e L'Aquila, un'operazione di ricerca e soccorso di un gruppo di scout che ieri in tarda serata ha lanciato l'allarme al 118. Si tratterebbe di una decina di persone, principalmente bambini. Nel gruppo ci sarebbe una ragazzina con una distorsione alla caviglia. La criticità principale però è data dal fatto che starebbero per finire le scorte d'acqua. Per individuare l'area in cui si trovano gli scout si sta procedendo alla localizzazione attraverso il telefono cellulare da cui è partita la chiamata.