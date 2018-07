(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Un terremoto di magnitudo 6.4 fa tremare l'isola di Lombok, in Indonesia, non lontano da Bali. La scossa è avvenuta alle 5:47 ora locale (00:47 in Italia) con epicentro a Lelongken e ipocentro a soli 7,5 km di profondità. Non si hanno al momento notizie certe di danni a persone o cose, ma è stata diramata un'allerta gialla.