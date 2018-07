100 giorni alle elezioni di medio termine, test per Trump

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - Alle elezioni di medio termine di novembre mancano 100 giorni. E i democratici e i repubblicani sono già impegnati in una dura battaglia che vede al centro Donald Trump. Dopo lo schiaffo del 2016, i democratici puntano a riprendere il controllo del Congresso o almeno della Camera. Un obiettivo che sembra a portata di mano ma con tutte le cautele del caso: anche l'elezione di Hillary Clinton era data per scontata. da qui il pressing sugli elettori ad andare a votare perchè le elezioni di medio termine sono un test per Trump: una vittoria democratica sarebbe una sconfitta non tanto dei repubblicani ma del presidente. E proprio Trump preoccupa i repubblicani. Molti candidati sono spaventati da un possibile appoggio del presidente, temendone le conseguenze in termini di elettori. Altri, negli Stati con il maggior numero di repubblicani, invece, lo imitano.