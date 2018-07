Persona investita e uccisa da treno nel milanese

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Una persona è stata investita e uccisa, nel primo pomeriggio, da un convoglio di Trenord alla stazione ferroviaria di Melzo, nel milanese. La precisa dinamica dell'accaduto non è ancora stata accertata dalla Polfer. Per disposizione dell'autorità giudiziaria, riferisce Rfi, è stato temporaneamente interrotto, a partire dalle 14.35, la circolazione nel tratto fra Treviglio e Pioltello, sempre in provincia del capoluogo lombardo. I treni dell'Alta Velocità viaggiano regolarmente. (ANSA).