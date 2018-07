Russia: braccio destro Navalni arrestato dopo manifestazione

(ANSA) - MOSCA, 29 LUG - Tre attivisti, tra cui il braccio destro dell'oppositore russo Alexei Navalni, sono stati arrestati dopo la manifestazione organizzata a Mosca per protestare contro la riforma delle pensioni che prevede l'innalzamento graduale dell'età pensionabile. Oleg Stepanov ha raccontato del suo arresto su Twitter, pochi minuti dopo che la manifestazione si era conclusa, postando anche un foto di se stesso e gli altri due nell'auto della polizia. Gli altri due attivisti sono Serghei Boiko, a capo del partito 'Libertarian Party of Russia' e l'organizzatore della manifestazione, Mikhail Chichkov. Al corteo di oggi hanno preso parte 6mila persone tra cui anche Navalni che stavolta non ha tenuto nessun discorso in pubblico.