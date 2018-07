Esodo nell'afa, vittime sulle strade, in mare e montagna

Ultimo fine settimana di luglio da 'bollino rosso', quello sulle strade italiane, con una mattinata sostanzialmente tranquilla e traffico che si è andato intensificando nel pomeriggio diventando pesante in serata, specie su alcuni tratti. Non sono mancati gli incidenti stradali, con almeno una decina di vittime, e le tragedie in mare e montagna: un annegamento, due escursionisti morti e un 35enne precipitato col parapendio. Il caldo afoso nelle città d’arte non ha scoraggiato turisti e pellegrini, tanto che stamani Papa Francesco ha detto, rivolgendosi ai fedeli in piazza San Pietro, «Siete coraggiosi con questo sole in piazza, eh? Complimenti!».

ORDIGNI BELLICI - In Emilia Romagna è stata chiusa la Statale 9 Emilia per un tratto di circa 4 km, nel territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna (Rimini), per le operazioni di rimozione e brillamento di un ordigno bellico, una bomba d’aereo americana di oltre 200 chilogrammi, trovata in un cantiere. Seimila le persone coinvolte. Anche la circolazione ferroviaria è stata sospesa, sulla linea Bologna-Rimini, dalle 10.30 per circa due ore fra Cesena e Rimini, come disposto dalla Prefettura. Pure a Terni è stato fatto brillare un residuato bellico, una bomba americana da 230 chili: evacuati 11.300 residenti della zona nord della città.

VITTIME AL MARE E IN MONTAGNA - Un turista di 34 anni di origine indiana residente nella provincia di Brescia è annegato in mare nel pomeriggio a Arma di Taggia (Imperia). Un escursionista di 56 anni è morto invece in un incidente in montagna in Trentino, nella valle del Tesino. Un altro escursionista ha invece perso la vita al Passo del Laghetto, a 2.300 metri di quota nel Comune di Carcofaro (Vercelli): è precipitato su un salto di roccia per una cinquantina di metri. Un 35enne di Novi Lugure (Alessandria) è infine morto precipitando con un parapendio per 150 metri lungo le rocce in alta valle Vigezzo. L’uomo si è schiantato contro le rocce della Pioda di Crana, ad oltre 2 mila metri di altitudine.

SCOUT SALVATI - Dodici scout che si erano persi durante la notte sul monte Morrone, in Abruzzo, sono stati salvati oggi dai carabinieri forestali. Il gruppo, di età compresa tra i 16 e i 55 anni (di cui 6 minorenni), si è smarrito durante la discesa del monte.

MORTI SULLE STRADE - Almeno dieci, in diversi incidenti, le vittime sulle strade in questo week end. In particolare, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente accaduto stamani lungo la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» nel territorio di San Paolo D’Argon, in provincia di Bergamo.

ONDATA DI CALDO - E’ imminente un’intensa ondata di caldo intenso e afoso che con tutta probabilità sarà la più forte e duratura dell’estate. La prossima settimana sarà 'rovente', in particolare al Centronord dove sono attesi i picchi più elevati: punte di 36-38 gradi sono infatti previste su Valpadana, Toscana, Umbria, Lazio, fino a sfiorare i 40 gradi in Sardegna. Farà molto caldo anche in montagna, in particolare sulle Alpi, dove si potranno superare i 30 gradi a 1000 metri, mentre lo zero termico si attesterà sui 4.500. Qualche grado in meno invece al Sud. Lungo le coste l’afa si farà sentire, ma anche su Valpadana e regioni tirreniche.