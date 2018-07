Agente spara in stazione Torino, stabile immigrato ferito

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - E' tenuto in osservazione all'ospedale Molinette di Torino, in condizioni stabili, il somalo di 21 anni ferito da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia ferroviaria. Il giovane è piantonato in ospedale in stato di arresto: prima di essere ferito ad una coscia, ha aggredito l'altro agente di pattuglia alla stazione di Torino Porta Nuova con un oggetto contundente, puntandoglielo alla gola e ferendolo ad una spalla. Sull'episodio sono in corso i riscontri e i rilievi della polizia scientifica, che ha sequestrato l'oggetto contundente, una forchetta a due punte simili a quelle usate per il barbecue. I due agenti stavano rientrando dallo scalo Torino Lingotto, quando si sono imbattuti nel somalo. Sottoposto a un controllo di routine, lo straniero ha esibito i documenti, che gli sono stati subito restituiti. All'improvviso, si è scagliato contro uno agente, ferendolo col forchettone. Dopo avere finto una sorta di desistenza, si è scagliato contro il secondo agente, costretto a far fuoco.(ANSA).