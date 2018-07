Papa: persone sfruttate non sono merce

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 30 LUG - "Ascoltiamo il grido di tanti fratelli sfruttati per traffici criminali: non sono merce, sono persone umane, e come tali vanno considerati. #EndHumanTrafficking". Lo scrive papa Francesco in un tweet nella giornata mondiale contro la tratta di esseri umani.