Camorra: De Luca, con diritti autore c'è chi fa milioni

(ANSA) - NAPOLI, 30 LUG - "La camorra c'è, ma ci sono persone che guadagnano sui diritti d'autore". Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo a un incontro promosso a Napoli da Coldiretti. "Persone - ha affermato - che si fanno i milioni rovinando intere generazioni di ragazzi che, per fenomeni imitativi, si comportano come quegli imbecilli delle serie tv. Possiamo dirlo o no?".