Ischia, ingiurie per albergatore dopo il tweet pro Salvini

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 30 LUG - "Ho cancellato il tweet perché mi sono arrivate addosso offese, ingiurie, attacchi di ogni tipo...mi hanno chiamato fascista, razzista e tanto altro". A parlare, preoccupato per le sorti del suo albergo, è Aldo Presutti, titolare dell'hotel Solemar di Ischia, l'albergatore che nei giorni scorsi, sui social, si era detto disponibile ad applicare uno sconto "per tutti gli amici e sostenitori di Salvini", come riferito da organi di stampa. Un gesto di amicizia innescato dalle sgradevoli parole rivolte al ministro degli Interni italiano da alcuni consiglieri comunali dell'isola di Maiorca, che lo hanno definito "ospite non gradito". "Quando viene offeso un nostro ministro, chiunque esso sia, che si chiami Salvini, Di Maio, Berlusconi, Renzi o Gentiloni, veniamo offesi noi italiani. E da qui è nato il mio tweet" spiega Presutti. "Da due giorni - dice all'Ansa - sul web il mio albergo è diventato il peggiore del mondo". Ora l'imprenditore teme per le sorti della sua struttura.