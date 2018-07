Donna elude i controlli in aeroporto e fugge: 4 milioni di euro di danni da pagare

Fino a 4 milioni di euro: a tanto ammontano i danni che dovrà pagare l’aeroporto di Monaco per l'impasse nella sicurezza che ha generato il caos nello scalo bavarese nel weekend, provocando la cancellazione di 330 voli e coinvolgendo 31.121 passeggeri. Lo ha reso noto oggi il direttore dell’aeroporto di Monaco, Michael Kerkloh. Tutto è nato perchè una donna di 40anni ha passato sabato i controlli di sicurezza senza essere controllata. Quando le autorità aeroportuali del secondo maggiore aeroporto tedesco se ne sono accorte, la polizia federale ha fatto sgombrare l’intero terminal 2 e i terminal satelliti.

Per procedere alle operazioni di controllo sono stati annullati 330 voli e degli oltre 30mila passeggeri interessati, circa 2mila persone sono state costrette a passare la notte in aeroporto tra sabato e domenica, e 250 nella notte tra domenica e lunedì, per ritardi e riprogrammazione degli orari di volo. Il weekend appena trascorso, ricorda Kerkloh, era uno dei più intensi fine settimana dell’anno per il traffico aereo, a causa delle vacanze estive.

I passeggeri hanno dovuto lasciare indietro circa 20mila valige e 10mila sono tuttora in viaggio verso i loro proprietari, ha proseguito il direttore dello scalo bavarese.