Prete arrestato: la bimba e i fratelli sono stati allontanati dalla famiglia

La bimba di 10 anni della provincia di Firenze, vittima di presunti abusi da parte di don Paolo Glaentzer, il sacerdote arrestato in flagranza dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, è stata allontanata dalla famiglia insieme ai due fratelli minorenni. I tre sono stati trasferiti in una comunità, a seguito di un provvedimento assunto dai servizi sociali del Comune del Fiorentino dove risiedono, in coordinamento con la procura per i minorenni di Firenze. La piccola ha anche un altro fratello, che in quanto maggiorenne non è stato interessato dal provvedimento.

L’allontanamento, secondo quanto si apprende, è stato disposto con un provvedimento d’urgenza sulla base dell’articolo 403 del Codice civile secondo il quale «quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione». Sempre in base a quanto emerso, la decisione sarebbe stata assunta in virtù della situazione di grave disagio familiare vissuta dalla piccola e dai due fratelli.

Don Paolo Glaentzer, sia davanti al magistrato che durante l'interrogatorio di convalida davanti al gip, ha spiegato di frequentare la famiglia da anni, confessando di aver abusato della piccola altre volte in passato. Il sacerdote 70enne si trova agli arresti domiciliari nell’abitazione di sua proprietà a Fabbriche di Casabasciana, nel comune di Bagni di Lucca. Alcuni abitanti della zona, soprattutto attraverso i social, hanno protestato per la decisione di doverlo accogliere nella loro piccola comunità. Sembrava addirittura che qualcuno potesse attivare una raccolta firme per farlo allontanare, idea che al momento non è andata oltre alcuni post pubblicati su Internet.