(ANSA) - NEW YORK, 30 LUG - L'amministratore delegato di Cbs, Leslie Moonves, resta per il momento al suo posto. Il consiglio di amministratore della società comunica di aver avviato il processo per scegliere un consulente esterno per indagare sulle accuse di molestie avanzate nei confronti di Moonves. Nell'annunciare l'avvio del processo, Cbs comunica che l'assemblea degli azionisti in programma il prossimo 10 agosto slitterà.